Üye Girişi
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU - Son Dakika

MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU

02.08.2021 16:04

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (9)Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan ve 6'ncı günde 4 ilçeden 12 mahallede süren yangından 50 bin hektara yakın alan etkilendi.

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (9)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan ve 6'ncı günde 4 ilçeden 12 mahallede süren yangından 50 bin hektara yakın alan etkilendi. Kent tarihinin en büyük yangını, 6'ncı günde de Manavgat ve komşu ilçeler Gündoğmuş, Akseki ve Alanya'da olmak üzere 12 mahallede etkisini sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangın, Manavgat'ta Çardak, Beydiğin ve Ahmetler, Alanya'da Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı, Akseki'de Güneyyaka, Kepez ve Hocaköy, Gündoğmuş'ta ise Narağacı, Umutlu ve Senir mahallelerinde devam ediyor.

Manavgat ve çevre illerinde birçok mahallede hem ormanlık alan hem de yerleşim alanları yanarken, 6 günlük süreçte toplam yanan alan miktarı, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin tahminlerine göre 50 bin hektara yaklaştı.

37 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar 4 ilçede 54 mahallenin etkilendiği yangında, 37 mahalle tahliye edildi. Yangında 31 bin 200 dekar meyve bahçesi ve seralardan oluşan tarım alanı da zarar gördü. Ayrıca çoğu evlerden oluşan 2 bin 800 yapı da yangından etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar, her geçen gün yükseliyor.

DAHA ÖNCE DE 2 BÜYÜK YANGIN ÇIKMIŞTI

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede, eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü. Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008'de çıkan ve 5 günün sonunda kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu.

KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR

Manavgat yangının 6'ncı gününde birçok mahalle küle döndü, yangının dün etkili olduğu Sırtköy'ü çevreleyen alandaki tüm ormanlık alanlar da zarar gördü. Sırtköy'de 3 ev de yanarken, dünkü yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürme işlemleri sırasında ormandan kaplumbağa kurtarılarak, mahalle merkezine getirildi. Pendik Belediyesi'nden bölgedeki çalışmalara katılan yıkama ekibinden Şaban Çakmaz, kaplumbağanın arkadaşları tarafından söndürme işlemlerinde ormanda bulunduğu ve kurtarılıp getirildiği belirtilerek, "Biz de burada veteriner arkadaşlara teslim edeceğiz, sağlığı yerinde bir şeyi yok gibi görünüyor. Sadece biraz serinleteceğiz" dedi.

Kaplumbağa suyla serinletildikten sonra da veterinerlerin kontrolünde ıslak havluya sarıldı.

ÖLEN KARDEŞİNDEN YADİGAR TAVŞANLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Köydeki Şule Alagöz ise veteriner hekimlere, 2 hafta önce denizde boğulan kardeşinden yadigar 2 tavşanını tedavi için getirdi. Tavşanların isimlerinin 'Rafet' ve 'Prenses' olduğunu belirten Alagöz, "2 hafta önce ölen kardeşim bakıyordu onlara, o yüzden çok değerliler. Kardeşim Barış Alagöz, 12 Temmuz'da kaybolup 15 Temmuz'da Evrenseki'de denizde boğulmuş olarak bulunmuştu" dedi.

Yangının evlerine gelmediğini ancak yoğun duman oluştuğunu anlatan Şule Alagöz, tavşanlardan 'Prenses'in özellikle dumandan etkilendiğini ve yerde kıvranıp bayıldığını söyledi. Veteriner hekimler ve bölgedeki sağlık ekipleri, tavşanlara pet şişe kapağı ve avuçlarıyla önce su içirdi ardından göz damlası sıkıp, diğer tedavilerini yaptı.

112 VE UMKE EKİPLERİ SAHADA

Öte yandan Manavgat ve çevresinde, orman yangınından etkilenenlerin yardımına Sağlık Bakanlığı'nın 112 ve UMKE ekipleri koşuyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 112 ve UMKE ekipleri, 44 araç ve 128 sağlık personeliyle bölgede hizmet veriyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan orman işçilerine ilk müdahaleyi yapan ekipler, yangında hasar gören köyleri de ziyaret ederek dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık kontrollerini yapıyor, ilaç ve hijyenik bakım ihtiyaçlarını da karşılıyor. Psikologlar ve çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan ekipler, köy köy dolaşıp tıbbi ilk yardımın yanında yangından etkilenenlerin dertlerini dinleyerek ruhsal destek veriyor.

YANGINDAN 555 KİŞİ ETKİLENDİ

Antalya İl Sağlık Müdürü Doktor Ünal Hülür, "Bugün itibarıyla 555 vatandaşımız yangından etkilendi. 538 kişinin tedavileri yapılmış ve şifayla taburcu edilmiştir. Halen 10 hastamızın tedavileri devam etmekte olup, 5 kişi Manavgat Devlet Hastanesi'nde, 2 kişi Özel Akdeniz Hastanesi'nde, 2 kişi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve 1 kişi de Özel Side Anadolu Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Yangında hayatını kaybeden 7 vatandaşımıza da Allah'tan rahmet dileriz. Yangından etkilenenlere her türlü tıbbi desteği vermekteyiz. Yangının söndürülmesinde canla başla görev yapan herkese ve yaralılarımızın her anında yanında olan cesur sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç bilirim" dedi.

MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU

Manavgat, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 16:05 Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 15:53 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler 15:46 Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 15:42 Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 15:01 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı 14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı 14:26 THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak 14:15 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor         
17:07
Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak         
15:56
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti         
15:48
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu         
15:42
Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış         
14:59
Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu         
14:31
A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı         
14:22
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Manavgatlı muhtar, yaşanan felaketi anlatırken Bakan Karaismailoğlu'nun karşısında hüngür hüngür ağladı Manavgatlı muhtar, yaşanan felaketi anlatırken Bakan Karaismailoğlu'nun karşısında hüngür hüngür ağladı         
14:13
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 17:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement