Son dakika haberi! Manavgat'taki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki orman yangınından dolayı herhangi bir kamu ya da özel hastanenin tahliye edilmediğini bildirdi.

Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manavgat'ta çıkan orman yangınlarından etkilenerek hastanede başvuranlardan 6 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Hülür, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını sebebiyle herhangi bir kamu ya da özel hastane tahliye edilmemiştir." ifadesini kullandı.