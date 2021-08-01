Son dakika haberi: Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Yanan bölge

Söndürme çalışmaları

Helikopterlerle yangına müdahale edilmesi ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesindeki orman alanda ilerleyen yangına havadan çok sayıda helikopterle, karada ise arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi. Vatandaşların da yangın tüpleriyle ve hortum taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.

Bölgedeki alevlere çok helikopterler de çok sayıda sorti yaparak destek verirken, zaman zaman bir dakikada 4 sorti yaparak alevlere su attılar.