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Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında görev alan orman işçileri yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında görev alan orman işçileri yaşadıklarını anlattı

11.08.2021 14:16
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında görev alan orman işçileri yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işçiler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işçiler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı.

Yangının söndürülmesinin ardından görev yerlerine dönen Afyonkarahisarlı orman işçilerinden bir kısmı, arasözleriyle Kocatepe Orman Yangın İstasyonu'nda mesailerine başladı.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, mesailerine başlayan orman işçilerini Manavgat'taki üstün başarılarından dolayı tebrik etti.

Us, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı illerde çıkan orman yangınlarına Afyonkarahisar'daki 10 ekipten 8'inin müdahalede bulunduğunu söyledi.

"Yeşil vatan"ın savunması için kentten giden ekibe teşekkür eden Us, "Yangınların söndürülmesi bizim için çok önemliydi. Görevlerinin ardından ekiplerimiz sağ salim görev yerlerine giriş yapmaya başladı. Arkadaşlarımız yangın bölgelerinde özverili şekilde çalıştı." dedi.

"Manavgatlı kardeşlerimiz de her şeyimizle ilgilendi"

Orman işçilerinden Ramazan Kaymak ise 28 Temmuz'da gittikleri Manavgat'taki yangında 12 gün boyunca görev yaptıklarını söyledi.

Yangına çok zor şartlarda müdahalede bulunduklarını anlatan Kaymak, "Rüzgarın da etkili olması nedeniyle yangın çok geniş alana yayıldı. Yangın bölgesine Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinden arkadaşlarımız geldi. Yangına canla başla müdahale ettik. 10 gün içerisinde de yangını kontrol altına aldık. Günlük 1-2 saatlik uykuyla yangınlara müdahalede bulunduk." diye konuştu.

Manavgat'ta alevlerin 25-30 metreye ulaştığına dikkati çeken Kaymak, "Orada evler ve hayvanlar yandı. İnsanlar etkilendi. Arkadaşlarımız şehit oldu. Antalya'da o günlerde hava sıcaklığı çok yüksekti. Yangının etkisiyle sıcaklık daha da arttı. Görev esnasında koruyucu malzemelerimizle kendimizi korumaya çalıştık ama belirli bir yere kadar. Manavgatlı kardeşlerimiz de bizim her şeyimizle ilgilendi. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman işçisi Şuayip Düztaş da 16 yıllık meslek hayatında Manavgat'taki gibi büyük bir yangın görmediğini söyledi.

Yangına ellerinden geldiği kadar müdahalede bulunduklarına değinen Düztaş, "Şartlar çok zordu. Yangın çok büyük olduğu için alevler de çok yükseğe ulaşıyordu ama üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

Orman işçisi Süleyman Yavuz, Manavgat'ta 4 kez yangının ortasında kaldıklarını, başarıyla tamamladıkları müdahalenin ardından sağ salim Afyonkarahisar'a döndüklerini ifade etti.

Kente dönen orman işçileri, daha sonra Off-Road Kulübü üyeleriyle Zafer Bal Ormanı'nda temizlik çalışmasına katıldı.

Off-Road Kulüp Başkanı Yalçın Şenkaya, ormanların kendileri için hassas konuların başında geldiğini söyledi. Orman işçileriyle olası yangınlara karşı başta ormandaki cam şişeler ile atık maddeleri topladıklarını belirten Şenkaya, ormanların temiz kalması gerektiğini vurguladı.

Karahisar, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında görev alan orman işçileri yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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