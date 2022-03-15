Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi

15.03.2022 10:01
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı kurtulan ve tedavi için Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Damla' isimli keçi, doğum yaptı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı kurtulan ve tedavi için Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Damla' isimli keçi, doğum yaptı. Yavrulardan birine 'Çaça' diğerine 'Sasa' ismi verildi. Sorumlu veteriner hekim Mustafa Ağar, "Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor" dedi.

Akdeniz ve Ege'de peş peşe çıkan yangınlarda yaralanan hayvanlar; bölge halkı, hayvanseverler ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince kurtarıldı. Yangın bölgelerinde kurulan ilk yardım çadırlarında ilk müdahalesi yapılan kedi, köpek, eşek, koyun, keçi gibi hayvanlardan birçoğu, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Yangında dumandan etkilenen, başı ile meme kısmında birinci ve ikinci derece yanık olduğu tespit edilen keçi de çiftlikte tedavi edildi. İyileşen keçiye 'Damla' ismi verildi. Çiftlikteki başka keçi ile çiftleşen 'Damla'nın 2 yavrusu da dünyaya geldi. Çiftlikte görevli veteriner hekimlerce yavrulardan birine 'Çaça' diğerine 'Sasa' adı verildi.

'Damla'nın derin yanıkları olduğunu hatırlatan Emekli Hayvanlar Çiftliği Sorumlu Veteriner Hekimi Mustafa Ağar, "Özellikle meme kısmında ve yüzünde derin yanıklar vardı. Burada yapılan tedavilerin ardından 'Damla', hayata tutundu. İyileşmeden sonra kontrolümüz dışında 'Damla' çiftleşti ve 5 ay sonra yavruları meydana geldi. Yavrulardan beyaz olana 'Çaça', gri olana ise 'Sasa' ismini verdik. Şu anda bizimle mutlu bir şekilde yaşıyorlar" dedi.

'Damla' ve yavrularının artık hep Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde olacağını dile getiren Ağar, "Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor. Keçi ailesinin bundan sonraki yaşamları emekli Hayvanlar Çiftliği'nde devam edecek. Bizimle birlikte olacaklar" diye konuştu.


Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika
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