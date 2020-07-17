Son dakika haberi... Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 62'ye çıkartırken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.

Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maçın ilk yarısını Marcus Rashford 'un 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

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