Son dakika haberi! Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı - Son Dakika

Son dakika haberi! Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı

04.04.2021 01:33
Son dakika haberi! Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı, System.String[]

Son dakika haberler... Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu çıkan yangın geceyi aydınlattı. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşların cep telefonu ile çekilen görüntülerde alevlerin boyları tedirgin etti.

Yangın saat 22.15'te Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 787. Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek çatı katında patlamalara sebep oldu.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı çatı katında maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Alevlerin boyu geceyi aydınlattı

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çatı katındaki alevlerin boylarının korkuttuğu görüldü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonrasında belli olacak. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı
Son dakika haberi! Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı - Son Dakika


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