Son dakika haberi: Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu (2) - Son Dakika

GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.G. (40), İ.Y. (27), R.Ç. (43) ve H.Ş. (40), 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),