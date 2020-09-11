Son Dakika: Manisa'da piyasaya sürülmeye hazır 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da piyasaya sürülmeye hazır 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 10 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri takibe aldıkları uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Uyuşturucu tacirlerinin evine yapılan baskında 10 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından takibe alınan D.Ç. ve B.D. (43)'nin birlikte oldukları ihbarının alınması üzerine iki zanlının Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan ikametgahına baskın yaptı. Baskında yapılan aramalarda evde çuval içerisinde saklanmış ve piyasaya sürülmeye hazır halde 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar D.Ç. ve B.D. göz altına alınırken, zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.