Son dakika haberi: Manisa'da 2. Çiçek Festivali 1 Temmuz'da başlıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Manisa'da 2. Çiçek Festivali 1 Temmuz'da başlıyor

Son dakika haberlerine göre Manisa 2. Çiçek Festivali 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor.

Manisa 2. Çiçek Festivali 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuar, 5 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

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Manisa'da 2. kez düzenlenecek olan Çiçek Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. SNS Fuarcılık tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Çiçek Festivali, bu yıl 1 Temmuz Çarşamba günü ziyaretçilerle buluşacak.


Manisa Çiçek Festivali, uzun zamandan beri evlerinden çıkamayan Manisalılara nefes aldıracak. Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nin açık alanlarında gerçekleştirilecek olan Çiçek Festivali'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilecek olan birbirinden renkli bitki ve çiçek çeşidi Manisalıların beğenisine sunulacak. Fidan ve fide çeşitlerinin yanı sıra tohum, saksı ve bahçe mobilyaları da festivalde yer alacak. Ziyaretçiler 12.00-24.00 saatleri arasında festivali gezebilecek.


Festival, açık alanda tüm kurallara dikkat edilerek yapılacak


Çiçek Festivalinde koronavirüs pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirler alındı. Açık alanda yapılacak fuara maskesiz giriş yapılamayacak. Ayrıca ziyaretçilerin sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak. Çiçek Festivali boyunca stantlar ve ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte edilecek. Çeşitli noktalara dezenfektan cihazları yerleştirilecek. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Manisa'da 2. Çiçek Festivali 1 Temmuz'da başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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