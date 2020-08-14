Son dakika haberi... Manisa'da 3 gün içerisinde aynı yerde ikinci kaza - Son Dakika

Manisa'da 3 gün içerisinde aynı yerde ikinci kaza

-Kazada tırın kabini dorseden ayrıldı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde lastiği patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeridin yanında bulunan tren yoluna uçtu. 3 gün içerisinde aynı yerde aynı şekilde gerçekleşen ikinci kazada tır şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa- Turgutlu Doğu Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu istikametine seyir halindeki Muharrem Ali D. idaresindeki 42 ABY 109 plakalı tırın sol ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüjü aşarak karşı şeride ardından da tren yoluna uçtu. Kazanın etkisiyle tırın kabini dorsesinden ayrılarak ikiye bölündü. Kaza yapan sürücü Muharrem Ali D. şok içerisinde yolda seyir halinde olan başka bir şoför arkadaşını arayarak durumu bildirdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan tır sürücüsü Muharrem Ali D. Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan tır şoförü Muharrem Ali D.'nin arkadaşı olan bir başka tır şoförü İsmail Yün, "Arkadaşım beni arayarak kaza yaptığını ve takla attığını söyledi. Aramızda 500 metre vardı. Ben de geri döndüm. Geldiğimde tırın kabini dorsesinden ayrıldığını gördüm. Kendisini hastaneye kaldırmışlar. Durumunu sorduğumda belinin ağrıdığını ve burnundan kan geldiğini öğrendim" dedi.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 gün içerisinde aynı yerde ikinci kaza

Öte yandan geçtiğimiz 11 Ağustos Salı günü de aynı noktada ve aynı şekilde kaza meydana gelmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz salı günü meydana gelen kazada da Ali İhsan Ö. idaresindeki 45 RA 3144 plakalı kamyonun lastiği patlayarak tren yoluna uçtu. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.