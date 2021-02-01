Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4) - Son Dakika
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Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)

Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)

01.02.2021 01:24

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİManisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi.

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada av tüfeğiyle vrulan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın ile vucudunda herhangi  bir kesici veya delici silahla yara izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4) - Son Dakika
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