Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada av tüfeğiyle vrulan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın ile vucudunda herhangi bir kesici veya delici silahla yara izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.