Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

19.04.2022 02:47
Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, askeri ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, askeri ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitler Mahallesi eski devlet hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Aytmatov Caddesi istikametinden Mehmetçik Caddesi yönüne gitmekte olan ve içerisinde hasta bulunmayan 042707 plakalı askeri ambulans ile Atatürk Caddesi yönünden Halil Erdoğan Caddesi istikametine gitmekte olan Muhammet D. (19), idaresindeki 45 AID 820 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan yaralılar Can Ş., Caner Y. ve Selahattin F.'ye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan ambulanstaki personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulans sürücüsü ile otomobil sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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