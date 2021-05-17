Son dakika haberi! Manisa'da arbede sırasında babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'ta İ.Ş. (53) ile oğlu M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ş. mutfaktan aldığı bıçakla eşi A.Ş. ve oğlu M.Ş'nin üzerine gitti.

Babasının elinden bıçağı alan M.Ş'nin yaşanan arbede sırasında babasını göğsünden bıçakladığı ileri sürüldü.

Çevredekilerin haber vermesi sonrasında olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili oğul M.Ş. gözaltına alındı.