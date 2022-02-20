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Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

20.02.2022 16:36
Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde sülfürik asit taşıyan tankerle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sülfürik asit taşıyan tankerle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gördes'teki bir nikel madenine sülfürik asit taşıyan K.A. (28) idaresindeki 33 ACG 461 plakalı tanker, Akhisar-Gördes yolu Yeğenoba Mahallesi geçişinde karşı yönden gelen A.Y'nin (47) kullandığı 34 PUR 54 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki yolcular Ö.Y. (41), A.İ.Y. (21) ve A.Y. (16) ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre tehlikeli madde taşıyan tankerden sızıntı tespit edilmedi. Olayla ilgili teknik inceleme yapmak üzere AFAD ekiplerinin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Maden şirketinden gelen ekipler, bölgede tedbir amaçlı kireçleme çalışması yaparken tanker sürücüsüne araçta "tehlikeli araç" uyarı yazısı takılı olmadığı gerekçesiyle ceza uygulandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Akhisar, Tanker, Gördes, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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