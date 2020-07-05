Son dakika haberi: Manisa'da bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Tedavisi devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan Hilal, Ramazan ve Hacer A, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akhisar 'dan Bergama istikametine giden Ramazan A'nın kullandığı 45 PA 4664 plakalı otomobil, Kırkağaç kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Manisa 'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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