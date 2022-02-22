Son dakika haberi! Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

22.02.2022 22:36
Son dakika haberi! Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen B.K. (35), silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

B.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu - Son Dakika


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