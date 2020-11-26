Son dakika haberi | Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınacak
26.11.2020 19:59
Son dakika haberine göre Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalledenin gece yarasından itibaren karantinaya alınacağı bildirildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalledenin gece yarasından itibaren karantinaya alınacağı bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Gördes Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçeye bağlı Balıklı Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 26 Kasım saat 24.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alınacağı belirtildi.
Açıklamada, karantina süresince vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grubu ekiplerince karşılanacağı ifade edildi.
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