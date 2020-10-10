Manisa'da bir iş yerinden cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesinde cep telefonu ve aksesuarlarının satıldığı iş yeri sahibi Murat Veral, vitrindeki telefonlardan birinin yerinde olmadığını farketmesi sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, telefon satın almak istediğini söyleyerek iş yerine gelen bir kişinin personeli oyaladığı, "çay ısmarlama" bahanesiyle dışarı gönderdiği sırada vitrindeki telefonlardan birini alarak uzaklaştığını gören Veral, durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.