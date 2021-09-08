Son dakika haberi... Manisa'da dairede çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.