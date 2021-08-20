Son dakika haberi: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sürücü Alev ile yanındaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rukiye Alev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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