Son dakika haberi | MANİSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi | MANİSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI

17.10.2022 00:07

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, düğün yolunda kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada sürücü Mesut Kocabıyık yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, düğün yolunda kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada sürücü Mesut Kocabıyık yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Kargın Mahallesi Kaplıcaaltı Yolu mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan, Ahmetli'nin Kestelli Mahallesindeki yakınlarının düğününe gitmekte olan Mesut Kocabıyık (43) yönetimindeki 45 R 6745 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzeni bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Mesut Kocabıyık ile otomobildeki Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu'yu (11) sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mesut Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçtaki bulunan 5 yaralı ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MANİSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MANİSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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