Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 432 kök dişi Hint keneviri ve 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Alaşehir Kocakaya Mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair ihbar alması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
M.A'nın (52) yakalandığı operasyonda boyları 30 cm ile 150 cm arasında değişen toplam 432 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika