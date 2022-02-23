Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

23.02.2022 13:50
Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibi, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışma kapsamında M.O'nun evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde 16,2 gram metamfetamin, 4,2 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

M.O, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer yandan bekçilerce şüphe üzerine durdurulan otomobildeki N.Ş. ve S.Y'nin üst aramasında 13,3 gram metamfetamin ile ruhsatsız tüfek bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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