MANİSA'da, emlak ofisine düzenlenen operasyonda Selçuklu dönemine ait ahşap kapı ile kilim ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cami Mahallesi'nde bulunan emlak ofisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, emlak ofisinde arama yaptı. N.C., F.M. ve E.M.'nin ortağı olduğu emlak ofisinde yapılan aramada, Selçuklu devletine ait olduğu değerlendirilen 1 ahşap kapı ile 1 el dokuma halı ele geçirildi.Emlak ofisini üç ortağı hakkında tutanak tutulup, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.