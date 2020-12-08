Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yunusemre ilçesindeki sanayi bölgesinde Ahmet Nazif Zorlu Bulvarında faaliyet gösteren fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son Dakika › Güncel › Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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