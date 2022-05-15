Son dakika haberi: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

15.05.2022 19:04
Son dakika haberi: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Manisa'nın Soma ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesi Soma-Savaştepe- Bergama Karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Y. idaresindeki 43 KJ 600 plakalı kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki 10 L 5347 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Nedime Çolak (73) olay yerinde, Osman Çolak (70) ise kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ile otomobilde bulunan Ali G. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberi: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Hisarcık, Manisa, Kaza, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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