Son dakika haberi! Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

09.07.2022 18:54

Son dakika habere göre Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir- Gölmarmara yolu Taytan Mahallesi Taytan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil ile Raif Demirel (64) idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobil Taytan Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Mustafa Kalfa ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa (37) yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Raif Demirel kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA

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Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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