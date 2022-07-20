Son dakika haberi | Manisa'da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Manisa'da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi

20.07.2022 17:08
Son dakika haberi | Manisa'da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

Salihli'de fuhuş yapan, fuhuşa aracılık yapan ve yer temini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamette fuhuş yapıldığını tespit etti. Ekipler, operasyon düzenledikleri evde Kırgızistan uyruklu B.B. (43) ve R.M. (35) isimli kadınlar ile fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen H.Ö. (40) isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen yabancı uyruklu kadınlar B.B. ve R.M., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, H.Ö. hakkında ise 'Fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama' suçlarından adli işlem yapıldı. Fuhuş yapılan ev ise 30 gün süreyle mühürlendi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Manisa'da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Manisa'da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi - Son Dakika
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