Son dakika haberi... Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

09.07.2022 19:46
Son dakika haberi... Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölmarmarma- Alaşehir karayolu Taytan kavşağında meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne ilerleyen Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil, kavşaktan Taytan Mahallesi'ne dönmek isteyen, Raif Demirel'in (64) kullandığı 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobillerdeki Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama'nın (69) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücüler Raif Demirel, Mustafa Kalfa ve Merve Kalfa (37) ise hastaneye kaldırıldı. Hasteneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Raif Demirel de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Alaşehir, Taytan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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