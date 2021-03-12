İş yerinin önünde silahla vurulan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Hürriyet Bulvarı Yunus Emre Sokak'ta babasına ait iş yerinin önünde duran T.K, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.Y. (19) ile karşılaştı.
Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.Y, yanındaki tabanca ile T.K'ya 3 el ateş etti.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ilçenin işlek caddesi üzerinde meydana gelmesi
Öğle saatlerinde ilçenin en kalabalık noktasında meydana gelen olay büyük paniğe yol açtı.
Kaynak: AA
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