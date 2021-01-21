Son dakika haberi... İzinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... İzinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı

21.01.2021 09:11

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.L.D. (53) ve kardeşi M.D. (51), Caberkamara mevkisi yakınlarında izinsiz kazı yaptı.

Bu sırada kaya patlatmak için gübre ve şeker karışımıyla hazırladıkları el yapımı patlayıcının kontrolsüz şekilde patlamasıyla M.D. yaralandı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.D, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan yara almadan kurtulan E.L.D. gözaltına alındı.

Öte yandan, izinsiz kazı yapılan bölgede bulunan patlamamış durumdaki el yapımı patlayıcıların bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü infilak ettirileceği öğrenildi.

Son dakika haberi... İzinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İzinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İzinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İzinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İzinsiz kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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