Manisa'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak yollardan akaryakıt getirdiği ve sattığı tespit edilen A.Y.'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri ve eklentilerinde yaptıkları aramada 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt, 1000 litre kapasiteli kazan, 1 akaryakıt aktarımında kullanılan pompa düzeneği ve hortum ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.