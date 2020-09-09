Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Salihli'ye yurda kaçak yollardan sokulmuş içki getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E.'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:21 - Kaynak: AA
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