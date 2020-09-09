Ekipler tarafından kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir 'den Salihli'ye yurda kaçak yollardan sokulmuş içki getirileceği bilgisine ulaştı.

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