Son dakika haberi: Manisa'da Kovid-19 ile mücadele edenler için fidan dikildi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev alanlar için 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Turgutlu Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezi ve KYK Sedat Özcan Erkek Öğrenci Yurdu tarafından hayata geçirilen "Gelecek Nesillere Bir Eser" projesi kapsamında, Turgutlu Orman Şefliğinin desteğiyle İğneci Mahallesi'nde, 100 fidan dikildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yurt personelleri ve gençlik merkezi çalışanları için "Gelecek Nesillere Bir Eser" sloganıyla fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Eksür, destek verenlere teşekkür etti.