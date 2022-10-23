Manisa'da eşini bıçaklayarak katleden cani koca, cinayet sebebini itiraf etti: Kripto para tartışması - Son Dakika
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Manisa'da eşini bıçaklayarak katleden cani koca, cinayet sebebini itiraf etti: Kripto para tartışması

23.10.2022 22:39

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşini bıçaklayarak katleden ve cinayetten sonra kanlı kıyafetlerle apartman evraklarını teslim ettiği komşusunun ihbarıyla yakalanan adamın cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde şahıs, kripto para borsasına yüklü miktarda para yatırdığı ve eşinin tepkisi üzerine tartıştıklarını belirtti.

Şehzadeler ilçesi Kırçal apartmanında dün meydana gelen olayda Zafer Zeybek, tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i (60) bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, yönetici olduğu öğrenilen Zafer Zeybek olaydan sonra apartmanla ilgili evrakları üst komşusuna götürdü. Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığını fark eden komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek'i suç aletiyle yakaladı. Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARTIŞMA KRİPTO PARA YATIRIMI NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Cinayetten sonra gözaltına alınan Zafer Zeybek'in emniyetteki ifadesiyle tartışmanın sebebi ortaya çıktı. Zeybek'in ifadesinde, kripto borsasına yüklü miktarda para yatırdığı için kendisine tepki gösteren eşi Huriye Zeybek'i çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zafer Zeybek, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
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