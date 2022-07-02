Son dakika haberi... Manisa'da kuruyan gölde yer paylaşımı kavgası: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Manisa'da kuruyan gölde yer paylaşımı kavgası: 4 gözaltı

02.07.2022 18:09
Son dakika haberi... Manisa'da kuruyan gölde yer paylaşımı kavgası: 4 gözaltı

Son dakika haber... Manisa'nın Salihli ilçesinde kuruyan Marmara Gölü'nde izinsiz tarımsal faaliyet yapan şahıslar arasında yer paylaşımı kavgası çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuruyan Marmara Gölü'nde izinsiz tarımsal faaliyet yapan şahıslar arasında yer paylaşımı kavgası çıktı. Silahla birbirlerini tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi mevkiinde Marmara Gölü'nün kuruyan kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (38), C.S. (48) ve M.K. (34), DSİ'ye ait göl arazisinde izinsiz şekilde kendilerine yer belirlemek istedikleri esnada M.Ö. (55), C.G. (23), M.E. (34) ve N.G. (33) ellerindeki av tüfekleri ile bölgeye gelerek, diğer şahısları tehdit ederken izinsiz buğday ekmiş oldukları DSİ'ye ait araziye kimseyi sokmayacaklarını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri göl arazisinde izinsiz sürüm yapan 25 traktör sürücüsü hakkında işlem yaparken, tehditte bulunduğu iddia edilen M.Ö., C.G., M.E. ve N.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olayda 3 adet av tüfeği ve 1 adet tabancaya el konulurken, C.G., M.E. ve N.G. isimli şüphelilere 2521 ve 6136 Sayılık Kanunlara Muhalefet Suçundan yaklaşık 4 bin lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Büyükşehir AFAD ekibi Salihli'de yüzme eğitimi aldı Büyükşehir AFAD ekibi Salihli'de yüzme eğitimi aldı Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü set vermeden şampiyon oldu Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü set vermeden şampiyon oldu
Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Marmara Gölü, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Manisa'da kuruyan gölde yer paylaşımı kavgası: 4 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 18:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Manisa'da kuruyan gölde yer paylaşımı kavgası: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement