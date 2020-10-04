Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Sandal Mahallesi Yumak Alanı Mevkisi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.
İtfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.
Yangında yaklaşık 15 dekar alan hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:41 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Manisa'da makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü - Son Dakika