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Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu

06.01.2022 11:54
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 31 Temmuz 2020'de çıkan ve 3 günde söndürülen orman yangını sonrası yanan 904 hektarlık alanda 300 bin fidan dikimi yapılıp, yeniden yeşillendirildi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 31 Temmuz 2020'de çıkan ve 3 günde söndürülen orman yangını sonrası yanan 904 hektarlık alanda 300 bin fidan dikimi yapılıp, yeniden yeşillendirildi.

Ahmetli ilçesine bağlı kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2020'de çıkan ve 3 gün aralıksız süren orman yangınına 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile müdahale edildi. Ahmetli ile Turgutlu ilçesi sınırındaki yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle güçlükle söndürülürken, 904 hektar orman zarar gördü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için harekete geçti. Yangının ardından hummalı bir çalışma ile temizlenen ve dikime hazır hale gelen bölgede, kızılçam, iğde, akasya, kara ve mavi selvi, dut ve hünnap olmak üzere 300 bin fidan toprakla buluşturularak, yanan alanların yeniden yeşertilmesi sağlandı.  'YEŞİL VATAN İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Ahmetli Orman İşletme Şefi Gaye İzanlı, "Yangından etkilenen ağaçların araziden çıkarılma işlemi tamamlandıktan sonra makineyle toprak hazırlığı işini yaptık. 390 kilometre makinayla toprak hazırlığı yaptık. Makinenin giremediği alanlarda orman işçilerimizle birlikte 220 kilometre çizgi ekimi, 120 bin çukur ekimi, 60 kilometre de teras yaptık. Şu ana kadar 300 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Ormanlar bizim için çok kıymetli yeşil vatan için çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
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Ahmetli, Manisa, Uçak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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