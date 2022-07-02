Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı

02.07.2022 21:53
Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin (23) yeri tespit edildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir otomobilde yakalanan şüpheli, polis ekiplerine kurusıkı silah doğrulttu.

Elinden silahı alan ekiplere bu kez satırla saldırmaya çalışan M.T, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement