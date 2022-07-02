Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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