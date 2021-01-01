Son dakika haberi: Manisa'da pompalı tüfekle köpeği öldüren kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Manisa'da pompalı tüfekle köpeği öldüren kişi yakalandı
01.01.2021 00:41
Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Barış Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde bir sokak köpeğinin vurularak öldürüldüğü ihbarı üzerine adrese giden Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede köpeği telef eden zanlının 44 yaşındaki Yılmaz K. olduğunu belirledi.
Adresi tespit edilen zanlı, nöbetçi savcının talimatıyla suç aleti ile gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde köpeği, kendisine saldırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi.
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