Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.07.2022 22:13

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (55),M.K. (50) ve M.S. (60) Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağına piknik yapmaya gitti.

Bir süre sonra, H.K. ile bitişik üzüm bağının sahibi R.K. (65) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu, H.K, M.K. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.K, ve M.K, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine, M.S. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.K. ve M.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerinden kaçan R.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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