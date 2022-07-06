Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (55),M.K. (50) ve M.S. (60) Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağına piknik yapmaya gitti.

Bir süre sonra, H.K. ile bitişik üzüm bağının sahibi R.K. (65) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu, H.K, M.K. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.K, ve M.K, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine, M.S. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.K. ve M.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerinden kaçan R.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.