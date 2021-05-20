Son dakika haberi... Manisa'da silahlı "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "moloz dökme kavgasında" iki şüpheli gözaltına alındı.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki aile arasında bir arsaya dökülen molozlar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgada dönüşen tartışma sırasında taraflardan İ.K'ye ait markete taşla saldırıda bulunuldu, silahla da etrafa ateş açıldı.
İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Tarafları sakinleştiren polis, şüpheliler C.E. ve O.E'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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