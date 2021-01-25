Son dakika haberi: Manisa'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta ilçeye bağlı Kuyualan Mahallesi 3402. Sokak'ta Semih Saygı'nın öldürülmesine ilişkin firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki S.Ç. olduğunu belirledi.

Zanlı, Yunusemre ilçesinde evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, tartıştığı Semih Saygı'ya kendisine küfür ettiği için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.