Manisa gündem haberi: MANİSA'DA TERÖR OPERASYONUNDA 13 GÖZALTI - Son Dakika
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Manisa gündem haberi: MANİSA'DA TERÖR OPERASYONUNDA 13 GÖZALTI

16.08.2022 00:22
Manisa gündem haberi: MANİSA'DA TERÖR OPERASYONUNDA 13 GÖZALTI

Manisa haberine göre PYD/ YPG propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

PYD/ YPG propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK- PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, YPG, Güncel, Son Dakika

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