Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK- PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa gündem haberi: MANİSA'DA TERÖR OPERASYONUNDA 13 GÖZALTI - Son Dakika

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