Üye Girişi
Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

25.12.2021 22:42
Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Uğur Atalan'ın (36) kullandığı 45 RA 5887 plakalı minibüs, Kula- Salihli yolu Kovukdere rampaları mevkisinde, önünde seyreden İlhan Ç. (52) idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Atalan ile yanındaki yolcu Ergin Akbaş'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Atalan ile Akbaş'ın cenazesi olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ifadesi alındı.

Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü
Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü
Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Salihli, Minibüs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü - Son Dakika


Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı         
22:49
Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi         
22:44
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar         
20:29
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
22:48 Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı
22:44 Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
22:19 Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
22:17 Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
22:12 Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu
21:47 Canlı yayında gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap
21:40 İki sapık 15 yaşındaki kızı taciz etti; biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı
21:28 Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti
21:27 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap
20:53 Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 23:01:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement