Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tolga Ç'nin kullandığı 07 MEZ 52 plakalı otomobille Osman Düzenli'nin idaresindeki 45 ABB 991 plakalı otomobil, Salihli-Alaşehir kara yolunun Eski Salihli Yolu kavşağında çarpıştı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücülerinden Osman Düzenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzenli'nin eşi Ayşe Düzenli ile diğer otomobilin sürücüsü Tolga Ç. hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:31 - Kaynak: AA
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