Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Düzenli'nin eşi Ayşe Düzenli ile diğer otomobilin sürücüsü Tolga Ç. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücülerinden Osman Düzenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Tolga Ç'nin kullandığı 07 MEZ 52 plakalı otomobille Osman Düzenli'nin idaresindeki 45 ABB 991 plakalı otomobil, Salihli-Alaşehir kara yolunun Eski Salihli Yolu kavşağında çarpıştı

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı

"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var