Trafik kazasında 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Demirel'in (37) kullandığı 64 AAL 835 plakalı otomobil Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde bariyeri aşarak, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ramazan Demirel ile otomobilde olan Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Kadriye Demirel (29), Mehmet Ali Baysal (53), İbrahim Baysal (20) ve Fadime Baysal (53) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Eymen Demirel yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.