Trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

05.05.2022 03:23

Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin kazaya müdahalesi Yaralıların Kula Devlet Hastanesine kaldırılması MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula İlçesinde meydana trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ekiplerin kazaya müdahalesi

Yaralıların Kula Devlet Hastanesine kaldırılması MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula İlçesinde meydana trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Söyleyici'nin (36) kullandığı 06 JJ 099 plakalı otomobil, Mert Telli (20) idaresindeki 35 AD 7663 plakalı otomobil ile Uşak- İzmir kara yolu 4 Eylül Mahallesi Alparslan Türkeş kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mert Telli ile aynı araçta bulunan Soner Telli (21), Aykut Telli (19), Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mehmet Telli (20) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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