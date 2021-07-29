Son dakika haberi... Manisa'da trafik polisleri, sürücülere trafik kazalarıyla ilgili broşür dağıttı - Son Dakika

Manisa'da trafik ekipleri, sürücülere trafik kazalarına ilişkin broşür dağıtıp, trafik kuralları konusunda hatırlatmada bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa- İzmir yolundaki sürücülere ve Manisa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde tır şoförlerine Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri verdi.
Etkinlikte sürücülere emniyet kemeri ve takip mesafesi kurallarını hatırlatan trafik polisleri, birçok kazanın takip mesafesi ihlalinden kaynaklandığını aktardı.
Kaynak: AA
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